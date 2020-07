Winnaars fotowedstrijd "UIT in Huis" bekend

4 juli 2020

UITpunt & Toerisme Veghel organiseerde begin mei samen de fotowedstrijd “UIT in Huis” waar iedereen woonachtig in Meierijstad aan mee kon doen. Ze vroegen inwoners om op een creatieve manier te laten zien hoe zij toch iets leuks ondernamen in hun vrije tijd.

Door de coronacrisis veranderden er veel in onze levens. We bleven meer thuis, horeca, scholen en sportgelegenheden sloten hun deuren. En ook de vrije uurtjes veranderde hierdoor. Waar we voorheen lekker naar het theater gingen, een hapje gingen eten in een restaurant of vakantie vierden in onze camper. Was dit allemaal ineens niet meer mogelijk. Gelukkig was het al snel duidelijk dat inwoners van Meierijstad flexibel en creatief zijn in het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. UITpunt & Toerisme Veghel mochten maar liefst 40 foto’s ontvangen met coronaproof uitjes.

Een tweekoppige jury had de moeilijke taak om 5 winnaars te selecteren uit alle inzendingen. Maar omdat er zo veel prachtige foto’s ingestuurd waren en zij niet konden kiezen hebben zij zelfs nog een 6e winnaar toegevoegd. Tijdens de prijsuitreiking op zaterdag 4 juli mochten de winnaars onder het genot van een drankje en iets lekkers een verrassingspakket in ontvangst nemen. De 6e winnaar mocht een poster met fotoafdruk van haar ingezonden foto ontvangen.



Winnaars verrassingspakket:

- Nadieh van der Geest Krouwel uit Veghel

- Nathalie van Heesch uit Schijndel

- Tonnie van der Wielen uit Sint Oedenrode

- Peggy Vlaminckx uit Veghel

- Neeltje Voogt uit Veghel

Extra winnaar foto poster:

- Hetty van den Braak uit Mariaheide